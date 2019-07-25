​الأوقاف: قصر صلاة عيد الأضحى على الساحات المعتمدة فقط

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن وزير الأوقاف اعتمد 6505 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، الخميس، أنه سيتم قصر صلاة عيد الأضحى المبارك على الساحات والمساجد المعتمدة فقط من قبل وزارة الأوقاف، وسيتم التصدي لأي محاولة لإقامة صلاة العيد خارج الساحات المعتمدة.

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أنه تم تخصيص إمامين كل ساحة أساسي واحتياطي، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة قدرها 400 جنيه يحصل عليها الإمام الأساسي والاحتياطي.

وقال جابر طايع إنه تم التشديد على مديري المديريات بمتابعة ساحات صلاة العيد أولا بأول، وتكليف المفتشين بالتصدي لأي محاولة لاستخدامها سياسيًا أو انتخابيًا.