ريهام سعيد عن عودة "صبايا": "مش مصدقة إني راجعة شغلي"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عودة برنامجها "صبايا" على شاشة قناة "الحياة" الأحد المقبل.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها على إنستجرام، اليوم الخميس: "مش مصدقة إني راجعة شغلي، صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس ألف حمد و شكر.. صبايا الأحد القادم على قناة الحياة.. وحشتوني".

وكانت ريهام سعيد، كتبت عبر حسابها أمس الأربعاء: "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية.. و بيقول لي ده حصل معجزة.. المعجزة دي حصلت بدعاءكم.. بجد شكرًا.. للتوضيح الدكتور سمح لي بالحركه لأن ابتدا يظهر أعراض اكتئاب شديد و محطوطة تحت الملاحظة ٣ شهور".

يشار إلى أن الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا" الذي تقدمه ريهام سعيد عبر "فيسبوك"، أعلنت في يونيو الماضي، إصابة "ريهام" بميكروب في وجهها، ليؤكد الأطباء أن الخطر ما زال قائمًا، ويحاولون القضاء عليه.