مدبولي يلتقي نواب الإسكندرية.. ويؤكد: الحكومة تسعى لإيجاد حلول جذرية للمشكلات

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية تعي حجم التحديات وتتعامل وتواجه العديد من المشكلات لإيجاد حلول جذرية لها، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بملف تطوير العشوائيات فإن الحكومة نعمل على زيادة الاعتمادات المخصصة لتطوير العشوائيات بالمحافظة لتصل إلى 500 مليون جنيه، على أن يتم ضخ 50 مليون جنيه فورًا من جانب وزارة التنمية المحلية، مضيفًا أنه سيكون هناك دعم إضافي من وزارة التخطيط لصالح محور التعمير بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك خلال زيارته اليوم لها، والتي رافقه خلالها وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، ونائبه.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أنه شرف له أن يتواجد اليوم في محافظة الإسكندرية، العاصمة الثانية لمصر بعد القاهرة، وذلك في إطار سلسلة الجولات الميدانية التى يقوم بها في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للتعرف على أهم المشكلات والتحديات التى تواجه المحافظات على أرض الواقع، وذلك وصولاً لإيجاد حلول سريعة وفورية لها، وكذا الاستماع إلى طلبات نواب الشعب، بما يُلبي احتياجات المواطنين، ويُسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أنه تعمد بدء فعاليات الزيارة لمحافظة الإسكندرية بتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة للتعرف على الإنجاز الذي تم بها، وأهم المشاكل والتحديات التي من الممكن أن تواجهها للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على مواجهة وحل العديد من التحديات المتراكمة منذ عشرات السنيين، مشيراً إلى أنه تم إقرار حجم هائل من القوانين والتشريعات بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب خلال العام الاول من عمر الحكومة، وهو ما ساهم فى حل وإزالة العديد من التحديات.

وفيما يتعلق بإقامة المزيد من مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الإسكندرية، أشار رئيس الوزراء إلى التجربة الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي سيبدأ تنفيذها أول شهر أغسطس المقبل في محافظة بورسعيد، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، مطالباً فى هذا الصدد وزارة الاتصالات بوضع محافظة الإسكندرية على رأس أولوياتها لتنفيذ خطة التحول الرقمي للخدمات.

وحول ملف البناء العشوائي والمخالفات التي يتم إقامتها في محافظة الإسكندرية، شدد رئيس مجلس الوزراء على التعامل مع هذا الملف بشكل صارم، لأن تلك المباني لا تراعي البعد الاجتماعي.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى تحدى الزيادة السكانية، وجهود الدولة للتعامل مع هذا الملف، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى، نتج عنه زيادة فى حجم الاستثمارات وصل إلى 140 مليار جنيه، مُضيفاً أن الاستمرار فى تحقيق زيادة فى مؤشرات النمو والتنمية فى مصر خلال الـ 5 سنوات القادمة سيترتب عليه حدوث تقدم كبير فى أداء الاقتصاد المصرى، مُؤكداً على أن لدينا رؤية تنموية للاعوام المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بملف الصناعة، مُشيراً إلى أنه سيتم الاعلان عن تخصيص منطقة صناعية جديدة فى منطقة برج العرب، بما يُسهم فى التوسع فى اقامة المزيد من المصانع والمشروعات لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلس النواب خلال اللقاء عن سعادتهم بزيارة رئيس الوزراء إلى المحافظة اليوم، مُنوهين إلى عدد من الطلبات والملاحظات التى تخص المواطنين فى عدد من القطاعات، أبرزها قطاع الصحة، والتربية والتعليم، والطرق، ومياه الشرب والصرف الصحى، مُطالبين فى هذا الصدد بضرورة وضع خطة إضافية لقطاع الصرف الصحى، باعتباره قطاعاً هاماً يخدم عدداً كبيراً من المناطق فى المحافظة، وكذا ضخ المزيد من الاستثمارات التى تسهم فى تشغيل عدد من محطات المياه والصرف المتوقفة على مستوى المحافظة، كما طالب أحد النواب بأهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإستكمال تنفيذ الاعمال الخاصة بإنشاءات نادى الصيد، وكذا العمل على التوسع فى إقامة المزيد من المدارس الجديدة بما يُسهم فى خفض الكثافة الطلابية داخل الفصول، هذا إلى جانب العمل على تسريع الاجراءات والخطوات الخاصة بتنفيذ قطار ابوقير وترام الاسكندرية، تخفيفاً للاختناقات المرورية، فضلاً عن أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الاماكن غير المستغلة بالمحافظة، لاقامة مكاتب للشهر العقارى والتموين.

وأوضحت وزيرة الصحة خلال اللقاء أنه يتم العمل على تخطيط وتطوير منظومة الصحة بشكل متكامل، مُشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الصحية، التى ساهمت فى تقديم خدمات طبية لعدد من شرائح وفئات المجتمع للقضاء على عدد من الامراض، مُضيفة أن تم إتخاذ العديد من الاجراءات والتيسيرات التى تمس أطراف العمل فى المجال الطبي، سعياً لاحداث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة من خلال المنظومة الصحية.

وأشارت وزيرة الصحة الى أنه يتم العمل على توفير مختلف الادوية والمستلزمات والقضاء على أى نقص بها، وفيما يتعلق بمستشفى العجمى، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم افتتاح المستشفى للعمل خلال شهر أكتوبر المقبل.