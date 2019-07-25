​ "البحوث الإسلامية": وعاظ وواعظات الأزهر ينتشرون في المحافظات للتوعية بالحج

كتب- محمود مصطفى:

بدأ مجمع البحوث الإسلامية عقد ندوات تعريفية في عدد من الساحات بمختلف محافظات الجمهورية لشرح المناسك للحجيج قبيل السفر، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة مع التيسير عليهم، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد- في بيان اليوم /الخميس/- إن تنظيم تلك اللقاءات يأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، موضحا أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يقومون بالشرح المُبسط لمناسك الحج والعمرة، وتوضيح الأركان والواجبات والمبطلات، سواء من خلال الشرح عبر شاشات العرض، أو من خلال التوضيح الشفوي لكل الاستفسارات الخاصة بكل نسك.

وأضاف عياد أنه يتم الاستعانة بالمجسمات المرتبطة بأعمال الحج كالكعبة المشرفة وجبل الصفا والمروة إلى غير ذلك، لشرح المناسك عليها بشكل عملي يبسط المادة العلمية ويساعد على توضيحها للحجاج بصورة ميسرة، بالإضافة إلى الفيديوهات التي أنتجها المجمع لشرح مناسك الحج والعمرة.

وأوضح أن وعاظ وواعظات الأزهر تم تدريبهم على كل ما يتعلق بهذه المناسك من خلال سلسلة ورش عمل قبل بدء موسم الحج، كما تم التأكيد خلال هذه الورش على ضرورة التيسير على حجاج بيت الله الحرام ورفع الحرج عنهم وبيان كل سبل الاستفادة من أداء هذه الفريضة العظيمة.