بعد عامين.. سحب جائزة من دار نشر بعد تورطها في سرقة كتاب

كتب - محمد عاطف:

قرر اتحاد الناشرين المصريين، سحب الجائزة التشجيعية التي منحها لدار "نبتة" عام 2017، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد اتهام الدار بسرقة كتاب "كليوباترا.. سيرتها وحكم التاريخ عليها"، من تأليف الباحث زكي علي، ونسبته إلى مؤلف فرنسي.

وأكد الاتحاد في بيان الخميس، أن سحب الجائزة جاء بعد طلب نسخة من قائمة الكتب التي تقدمت بها الدار لنيل الجائزة وهو ما لم يستجب لها مدير الدار، خاصة أن هذه القائمة تحتوي على بعض الكتب محل الشكوى المقدمة ضدها.

وأشار البيان إلى تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الكتاب والاتحاد لإعادة وضع ضوابط وشروط الحصول على جائزة النشر التشجيعية بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية.

كما قرر الاتحاد عرض موقف الدار على لجنة القيد والتأديب للنظر في تجميد العضوية بالاتحاد وحرمانها من مزاولة النشر لحين الفصل القضائي بشأنها، ووضع كافة إصداراتها على القائمة السوداء وحظر تداولها بالسوق أو المعارض الخارجية للكتاب.