​التضامن: التنسيق مع الصحة لإنشاء 9 عيادات بمقر إقامة الحجاج

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن مديريات الوزارة على مستوى المحافظات تكثف جهودها لمتابعة عمليات التفويج وخدمة الحجيج وتسهيل الإجراءات للحجاج والذين يبلغ عددهم 12 ألفًا.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، سيرت حافلات مجانية لنقل حجاج الجمعيات الأهلية بالسويس فجر اليوم الخميس، إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة للسفر ضمن الفوج الثالث لحجاج الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة، حرصًا على خدمة الحجاج وتيسيرًا عليهم، حيث يبلغ عددهم 86 حاجًا، ورافقهم مرفت فهمي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، وعدد من مسئولي التضامن والحج بالمديرية، لمساعدة ضيوف الرحمن وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم.

ووفرت مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، حافلتين لنقل 95 حاجًا إلى مطار القاهرة لتفويجهم للمدينة المنورة صباح اليوم، يرافقهم عدد من مشرفي المديرية حرصًا منهم على مساعدة الحجاج وإنهاء الأوراق الخاصة بهم خاصة لكبار السن منهم، وكان في وداعهم ببورسعيد، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وسوسن حبيش، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إن اليوم شهد انطلاق ثالث أفواج حجيج الجمعيات الأهلية متوجهًا للمدينة المنورة ويحمل 826 حاجًا من محافظات السويس ودمياط وبورسعيد والجيزة والجمعيات المركزية على أن يغادر غدًا الجمعة متوجهًا للمدبنة المنورة 600 حاج من القليوبية والجيزة والدقهلية.

وأشار عبدالموجود، إلى أن عمليات التسكين تتم بانتظام وهناك متابعة مستمرة من خلال غرفة العمليات المركزية والتي تتلقى التقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج ومتابعة عمليات التفويج والتسكين، مضيفًا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء 9 عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير كل الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة، وأن مقر البعثة سيكون بفندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والغيمان رويال بالمدينة المنورة.

وناشد رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، الحجاج باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودي والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان ومن المقرر أن تتوالى الأفواج على أن ينتهي عمل الجسر الجوي لنقل 12 ألف حاج مع أخر رحلات التفويج في 4 من أغسطس القادم.