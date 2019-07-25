"الصحفيين العرب" يطالب العسكري السوداني بإطلاق سراح الصادق الرزيقي

كتب- مصطفى علي:

طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب المجلس العسكري الحاكم فى السودان بإطلاق سراح الصادق الرزيقي رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين الذي جرى القبض عليه من السلطات بالسودان، مؤكدًا أنه "معروف بوطنيته الصادقة وولائه للسودان الشقيق".

كما طالب الاتحاد في بيان له، بمعرفة أسباب اعتقاله والعمل على إطلاق سراحه في أقرب فرصة ممكنة.