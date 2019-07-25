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    عمرو موسى ناعيًا السبسي: قاد بلاده بحكمة نحو مستقبل مشرق

    04:45 م الخميس 25 يوليه 2019
    عمرو موسى ناعيًا السبسي: قاد بلاده بحكمة نحو مستقبل مشرق

    السفير عمرو موسى

    كتب- محمد نصار:

    نعى السفير عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقًا، الرئيس التونسي باجي قائد السبسي، موجهًا التعازي للشعب التونسي والعالم العربي.

    وقال موسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أعزي تونس وشعبها الشقيق والعالم العربي كله في وفاة سياسي من طراز رفيع، ووطني حكيم، الرئيس الباجي قايد السبسي؛ الذي جاء إلى سدة الحكم في وقت شديد الصعوبة ليكون رئيسًا لكل التونسيين، ورمزًا تتوحد خلفه كل التيارات ضد الفوضى".

    وتابع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية: "قاد الرئيس الباجي السبسي بلاده بحكمة وحسن سياسة ليخرج بها إلى مستقبل مشرق، ودور مهم في مجالاتها العربية والأفريقية والمتوسطية.. عرفت الرئيس السبسي وقدرته واحترمته وأحببته.. رحم الله الباجي قايد السبسي وأسكنه فسيح جناته".

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    عمرو موسى الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي

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