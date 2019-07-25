محافظ القاهرة يفتتح معرض "الأهرام العقاري" بمركز القاهرة الدولي

كتب_ محمد عبدالناصر:

افتتح محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، معرض الأهرام العقاري، الذي تنظمه مؤسسة "الأهرام" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بعنوان "اكتشف أفضل فرص الاستثمار"، وجاء المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي هذا المعرض من أجل دعم الأسواق العقارية المصرية التي تعد قاطرة التنمية وأكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يشارك في هذا المعرض أكثر من 52 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري بمصر ويعرض به نحو 150 مشروع إسكان حتى يتيح للزواراختيار الوحدات المناسبة لهم.

والجدير بالذكر أن اليوم الخميس 25 يوليو أول أيام معرض "الأهرام العقاري"، حيث يستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 28 يوليو الحالي.