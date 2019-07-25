الحكومة: قطار مكهرب فائق السرعة لربط العاصمة الإدارية بمدينة العلمين

القاهرة- مصراوي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه سيتم تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة العلمين الجديدة بطول نحو 540 كم، مشيرا إلى أن مدينة العلمين الجديدة يتم تنفيذها من خلال 4 مراحل، ويصل عدد السكان المستهدف إقامتهم بها إلى 4 ملايين نسمة.

جاء ذلك في الإنفوجرافيك، الذي نشره المركز اليوم على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسلط من خلاله الضوء على أبرز مقومات مدينة العلمين الجديدة وعناصر تميزها والتي يتم تنفيذها على غرار المدن العالمية الحديثة، حيث تعد نموذجا جديدا للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة، وتوفر أساسا اقتصاديا متنوعا (سياحة، زراعة، تقع المدينة بالساحل الشمالي الكيلو 34 غرب الإسكندرية حتى الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تقع على واجهة متميزة على البحر المتوسط لمسافة تمتد لأكثر من 14 كم بمساحة 49 ألف فدان تقريباً.

وفيما يتعلق بالمخطط الاستراتيجي للمدينة، بين المركز الإعلامي أنها تنقسم إلى 14 حياً سكنياً متعدد المستويات، فضلاً عن 5 آلاف فدان مناطق صناعية، وكذلك 5 آلاف فدان مناطق تجارية وخدمية، و3 آلاف فدان مناطق لوجستية، و1000 فدان مراكز بحثية وجامعات، و260 فدانا منطقة المدينة التراثية، بجانب 20 ألف غرفة فندقية في المنطقة السياحية.

وفي السياق ذاته، رصد الإنفوجراف، أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمساحة 14 ألف فدان، لتستوعب 750 ألف نسمة، والتي تشمل أيضاً تنفيذ 15 برجاً شاطئياً بعدد حوالي 4500 وحدة سكنية، وكذلك إنشاء 22 ألف وحدة إسكان بجميع مستوياته (إسكان وسط المدينة، والحي اللاتيني، وإسكان متميز، وسكن مصر).

وبشأن نسب تنفيذ أبرز المشروعات في مدينة العلمين الجديدة، أشار إلى أن نسبة تنفيذ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تصل إلى 65%، فيما تصل نسبة تنفيذ منطقة المدينة التراثية إلى40%، وكذلك تصل نسبة تنفيذ المنطقة الشاطئية الترفيهية إلى 75%، كما تصل نسبة الإنجاز في أعمال الطرق والكباري إلى 85%, وأخيراً من المتوقع أن توفر المشروعات بالمدينة 50 ألف فرصة عمل.