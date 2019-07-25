الموالح تتصدر.. ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 4.4 مليون طن

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن، كما تلقى وزير الزراعة، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من أول يناير 2019 وحتى 24 يوليو الحالي.

وأكدت الزراعة، في بيان، اليوم الخميس، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و445 ألفًا و100 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 582 ألفًا و912 طنًا عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة (الموالح - البطاطس - البصل - الفراولة - الفاصوليا - الفلفل - الخيار - الرمان - الثوم - الجوافة).

وأضاف التقرير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و751 ألفًا و510 أطنان، بالإضافة إلى تصدير 697 ألفًا و150 طن بطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 387 ألفًا و855 طن بصل محتلًا المركز الثالث في الصادرات.

وأتى محصول العنب في المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 91 ألفًا و73 طنًا، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفًا و676 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 24 ألفًا و605 أطنان.

وفي المركز السابع أتى محصول الفاصوليا بإجمالي 12 ألفًا و556 طنًا، تلتها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6004 أطنان، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طن، وحصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5326 طنًا للفلفل و7021 طنًا للخيار.