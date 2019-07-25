رئيس لجنة تدريب "الصحفيين": قضايا الصحة لا تحظى باهتمام في الصحف

كتب مصطفى علي

قال أيمن عبد المجيد رئيس لجنة التدريب باتحاد الصحفيين العرب، إنه "من خلال دراسة للصحف في مصر لمدة شهر لا يوجد أي صفحة تهتم بالصحة إلا مجلة طبيبك الخاص".

وأضاف خلال كلمته بالدورة التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين العرب ومنظمة الصحة العالمية بشرم الشيخ، أن "التغطيات الخاصة بالصحة تقع في ثغرة خطيرة وهي نشر البيانات دون التحدث عن عمق الموضوعات ويغيب عنها التحقيق في عمق القضايا".

وتابع: "على صعيد ما يتم في مصر من اهتمام بمجال الصحة، انطلقت استراتيجية ١٠٠ مليون صحة والتي تعتمد على المسح الشامل لصحة المصريين، وقامت وزارة الصحة بفحص ٥٠ مليون حتى الآن للقضاء على فيروس سي".

وأكد أن "هذه المبادرة قضت على طوابير العلاج ووصلت لمرحلة الاكتشاف المبكر للمرض من خلال قوافل للكشف على المواطنين بالمجان وفحصهم بالكامل".