​"تحيا مصر": قوافل "نور حياة" تستقبل 5 آلاف مواطن للكشف عليهم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق تحيا مصر، بدء القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية "نور حياة" على مدار اليوم وغدًا الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على نحو 5 آلاف مواطن من مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ومركز زفتى بمحافظة الغربية، وحي إمبابة بمحافظة الجيزة، وقرية بني أحمد بمحافظة المنيا، ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة.

وتستقبل القافلة الواحدة نحو 1000 مواطن على مدار اليومين لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانًا من داخل القافلة، فضلًا عن تحويل الحالات التي تتطلب تدخل جراحي إلى المستشفيات العسكرية بكل محافظة حيث تجرى 100 عملية على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بكل مستشفى تعمل بها المبادرة.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير المالي والإداري للصندوق، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، إن قوافل المبادرة الرئاسية تستمر في عملها للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار وإجراء العمليات الجراحية للكبار في 10 محافظات هي (الشرقية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - السوي - الإسماعيلية - بني سويف - المنيا - الجيزة - الفيوم) مشيرًا إلى أنه سيتم بدء العمل بمحافظة القليوبية خلال شهر أغسطس القادم ليصل إجمالي عدد المحافظات التي تعمل بها المرحلة الأولى من المبادرة إلى 11 محافظة.

وأضاف عبدالفتاح، في بيان، اليوم الخميس، أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانًا خلال العام الجاري، فضلاً عن إجراء الكشف الطبي لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في 5 محافظات هي (الشرقية - الإسكندرية - المنيا - قنا - الأقصر)، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي مجانًا.