مدبولي يتفقد "بشائر الخير" بالإسكندرية.. ويوجه رسالة شكر للرئيس السيسي

كتب- محمد غايات:

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذي كانت لديه إرادة سياسية، ومتابعة دؤوبة للحكومة من أجل تحقيق الإنجازات وتخفيف المعاناة عن أهالينا سكان المناطق غير الأمنة، وتسكينهم فى مناطق تتمتع بجودة الحياة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم، مشروعات "بشاير الخير" التي تهدف إلى توفير مساكن بديلة آمنة للأسر سكان المناطق الخطرة، ورافقه في الزيارة، وزراء: الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى عرض بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات "بشاير الخير" "1" و"2"، واللذين يهدفان إلى توفير مساكن بديلة آمنة للأسر بمنطقة غيط العنب، حيث أشار مسئولو المنطقة الشمالية العسكرية إلى أنه فيما يخص مشروع بشاير الخير "1"، فقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث تم إنشاء ١٦٣٢ وحدة عبارة عن (١٧بلوكا سكنيا مكونة من عدد ٣٤ عمارة دور أرضي وأحد عشر دوراً علوياً)، بالإضافة إلى مستشفى، ومسجد، ومركز تدريب، وسوق تجارى، وحديقة تعليمية للأطفال، ومركز إنساني لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشاروا إلى أنه فيما يخص مشروع بشاير الخير "2"، فقد تم الانتهاء أيضاً من إنشاء ١٨٦٩ وحدة عبارة عن (١٨ بلوكا سكنيا مكونة من ٣٦ عمارة أرضي وثلاثة عشر دورا علويا وعمارة فردية أرضي وأحد عشر دوراً علوياً)، بالإضافة إلى مسطحات تجارية بالدور الأرضي والأول العلوي بالبلوكات المطلة على الشوارع الرئيسية بمسطح ٢٤٠٠٠ متر مسطح.

أما بالنسبة لمشروع بشاير الخير "3"، فأوضح مسئول المنطقة الشمالية العسكرية أنه تم الانتهاء من 98% من المشروع الذي يهدف إلي توفير مساكن بديلة آمنة للأسر التي تقطن بمناطق (مأوى الصيادين، وكوم الملح، وفرن الجراية، والمفروزة 1 و2، ومثلث السكة الحديد، وجزء من نجع العرب) حيث تمثل تلك المناطق خطورة من الدرجة الثانية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 11000 وحدة لاستيعاب 55000 فرداً عبارة عن (100 بلوك سكني مكون من عدد 200 عمارة أرضي وثلاثة عشر دورا علويا)، بالإضافة إلي منطقة خدمية تضم مدرسة تعليم أساسي ومستشفي وعدة مساجد وكنيسة بمسطح 800 متر مربع، وبنك، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية وتطوير مركز شباب القباري.

وتجول الدكتور مصطفى مدبولى، فى إحدى العمارات التى تم الانتهاء من تشطيبها، كما تجول فى الكنيسة التى يتم تنفيذها، مشيداً بما يتم من إنجاز فى هذا الملف المهم، مضيفا: "مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة من أفضل المشروعات التى نفذتها الدولة لأهالينا الذين عانوا سنين طويلة".