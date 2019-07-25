​بـ16 ألف جنيه..فتح باب التقديم بـالمدارس الرسمية الدولية الجديدة

كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت المدرسة الرسمية الدولية، فتح باب قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، والصف الأول الابتدائي، وذلك للعام الدراسي 2019/ 2020، بالمدن التالية: السادس من أكتوبر (الجيزة)، دمياط الجديدة (دمياط)، ومدينة نصر (القاهرة).

ويبدأ التقديم في مقر المدرسة المراد الالتحاق بها اعتبارً من اليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019، حتى اكتمال العدد المطلوب وفقًا للشروط التالية:

- سن القبول في FS! 4 سنوات في أول أكتوبر وحتى 5 سنوات إلا يوم.

- سن القبول في FS2، 5 سنوات في أول أكتور وحتى 6 سنوات إلا يوم.

- سن القبول في year 1، 6 سنوات في أول أكتوبر وحتى 6 سنوات إلا يوم.

- إحضار أصل شهادة الميلاد "إلكترونية".

- ملئ نموذج طلب الالتحاق بالمدرسة من الانترنت أو المديرية التعليمية.

- قبول الطلاب بعد اجتياز الاختبار التحريري، ثم اختبار المقابلة مع المعلمين والاخصائي النفسي والاجتماعي، وأخيرًا اجتياز مقابلة إدارة المدرسة، بالاشتراك مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، مع أولياء الأمور والطالب، بالمواعيد التي يجري إخطار أولياء الامور بها، على أن تعلن النتائج من قبل المدرسة تليفونيًا لأولياء الأمور.

- المدارس تقبل الطلاب من جميع أنحاء الجمهورية.

- المصروفات غير شاملة الكتب ومصروفات النشاط.

- المصروفات لمرحلة رياض الأطفال FS1، 15000 ألف جنيه شاملة الكتب فقط، وغير شاملة النشاط.

- المصروفات لمرحلة رياض الأطفال FS2، 16050 جنيه، شاملة الكتب فقط وغير شاملة النشاط.

- المصروفات للصف الأول الابتدائي year 1، 16050 ألف جنيه غشير شاملة الكتب ومصروفات النشاط.

- تبدأ الدراسة بالمدارس في شهر سبتمبر 2019.

يذكر أن المدارس الرسمية الدولية بمدينة نصر ودمياط الجديدة والسادس من أكتوبر، هي مدارس حكومية، تقدم شهادة الثانوية البريطانية IG.

ووقعت وزارة التربية والتعليم، العام الماضي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر؛ للتوسع في تجربة المدارس الحكومية الدولية، لتكون المدارس الجديدة بمثابة فرصة واعدة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أولادهم تعليمًا جيدًا: IG، IB، American، بأقل التكاليف الممكنة، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وبمساندة وخبرات أصحاب المدارس الدولية، ووصل عدد المدارس إلى 10 مدارس.

وفي 21 يوليو الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019/2020، وذلك بمحافظات: القاهرة، والجيزة، ودمياط، والإسكندرية.

والمدارس الجديدة هي: المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر "شارع مصطفى النحاس – المنطقة التاسعة"، المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر "زهراء مدينة نصر"، المدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة "دمياط الجديدة"، المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر "مدينة السادس من أكتوبر بجوار نقابة المهندسين"، والمدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية "ملحق بمدرسة الشهيد محمود طلعت زيادة بإدارة المنتزة".