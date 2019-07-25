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    مستشار رئيس الوزراء ينشر فيديو لمشروع "بشاير الخير" بالإسكندرية

    01:55 م الخميس 25 يوليه 2019
    مستشار رئيس الوزراء ينشر فيديو لمشروع "بشاير الخير" بالإسكندرية

    مشروع بشاير الخير

    كتب – محمود مصطفى
    بث هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو لمشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية.
    وقال يونس عبر الفيديو إن مشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، الخاص بسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، لافتة إلى أنه سيتم بناء كنيسة ومسجد على أعلى مستوى من التنفيذ.
    وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي استمع إلى شرح للموقف التنفيذي للمشروع، لافتا إلى أن جولة رئيس الوزراء بالإسكندرية كانت متنوعة من "إسكان وصحة وصناعة وتطوير مناطق عشوائية.

    مشروع بشاير الخير الاسكندرية مصطفى مدبولي

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