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    السيسي ناعيًا الرئيس التونسي: سيرته ستظل حية في وجدان الشعوب العربية

    01:50 م الخميس 25 يوليه 2019
    السيسي ناعيًا الرئيس التونسي: سيرته ستظل حية في وجدان الشعوب العربية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد سامي:

    نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية اليوم.

    وتقدم السيسي، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكداً أن "المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا".‏

    وتوفي السبسي بعد متاعب صحية حيث نقل إلى المستشفى العسكري يوم 27 يونيو الماضي وغادره في الأول من يوليو الجاري إثر "وعكة صحية حادة".
    ومن المقرر أن يتولى رئيس مجلس النواب سوف مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة. على أن يتم إجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل والرئاسية في 17 نوفمبر المقبل.

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