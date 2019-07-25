برلماني: مؤتمرات الشباب فرصة لسماع خططهم لتحقيق التنمية

كتب- أحمد علي:

أكد محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مؤتمرات الشباب تُعد فرصة كبيرة لتبادل الآراء حول أهم القضايا التي تهم قطاع الشباب والدولة المصرية، حيث تضم الشباب من كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري، يجتمعون لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

وقال زين، في بيان اليوم الخميس، إن مؤتمرات الشباب كانت وسيلة عالج بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشكلات التي عانى منها الشباب لعقود طويلة والتي تمثلت في عدم تمكينهم على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى عدم وجود تواصل فعال بين الشباب والمسؤولين الحكوميين في الدولة.

وأضاف وكيل لجنة النقل: "الآن نشاهد رئيس الدولة يستمع للشباب ويدون ملاحظاتهم ويستجيب لآرائهم ويكلف الحكومة بتنفيذ ما تخرج منه هذه المؤتمرات من نتائج وتوصيات".

وأشار إلى أن مؤتمرات الشباب هي فرصة للاستماع إلى خطط الشباب للقضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين، وتحقيق أهداف التنمية في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، وأمام العالم أجمع، مما يشعرهم بأهمية كفئة فاعلة بل أهم فئة في المجتمع.