استمرار فحص تظلمات المستبعدين بالمرحلة الرابعة من منظومة الدعم

كتب - محمد سامي:

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار فحص جميع التظلمات التي يستقبلها الموقع الإلكتروني من المواطنين بشأن استبعادهم من منظومة دعم السلع التموينية ضمن المرحلة الرابعة، بسبب معايير لجنة العدالة الاجتماعية.

وقالت مصادر مطلعة لمصراوي، إن محددات المرحلة الرابعة لعدم استحقاق الدعم والتي أعلنتها لجنة العدالة الاجتماعية تنطبق على 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا.

وأكدت المصادر أن "من يثبت أحقيته فلن يتم إيقاف البطاقة الخاصة وسيظل يصرف السلع التموينية والخبز المدعم".

وفي أول يوليو الجاري، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطبيق المرحلة الرابعة من تنقية بطاقات التموين، واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع التموينية، حتى تستمر الوزارة فى استخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية والمستفيدين من "تكافل وكرامة".