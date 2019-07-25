محافظ القاهرة: استمرار أعمال تطوير محور أحمد تيسير بمدينة نصر

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة لتفقد أعمال تطوير محور أحمد تيسير بشرق مدينة نصر، والذي تنفذه محافظة القاهرة في إطار خطة تطوير حي شرق مدينة نصر بالتعاون بين مديرية الطرق والنقل، والمرور، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وأكد عبدالعال، خلال الجولة، أن محور أحمد تيسير من المحاور الهامة ويربط بين طريق الميرغني وخضر التوني، ويشهد وجود كثافة عالية من السيارات والمواطنين نظرًا لوجود محطة مترو الأنفاق (كلية البنات)، موضحًا أنه تجري أعمال توسعة الشارع من الجانبين بتقليص حجم الجزيرة الوسطى والأرصفة المتسعة مع إعادة الرصف وتوحيد منسوب الأرصفة وإضافة أعمدة إنارة بالجزيرة الوسطى والجانبين مع أعمال تهذيب وتقليم الأشجار والعناية بالمسطحات الخضراء.

كما يجري تنظيم حركة الانتظار بتخصيص أماكن لانتظار السيارات وعمل طريقي خدمة على الجانبين مع تحديد أماكن لعبور المشاة وإضافة إشارة مرورية ولوحات إرشادية للتسهيل على المواطنين وقائدي السيارات، إلى جانب تحديد أماكن الدورانات مما يسهم في تحسين الحركة المرورية بالمنطقة، كما تشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد كافة شبكات المرافق اللازم تجديدها من (مياه - صرف صحي - كهرباء).

وأكد المحافظ، أهمية توجيه العناية الكاملة لكافة الشوارع الجانبية المطلة على المحور برفع كفائتها ورفع الإشغالات منها مع إضافة اللمسة الجمالية لها بإزالة أي تشوهات والتأكيد على عمل وحدات الإنارة العامة بكفاءة والعناية بالمسطحات الخضراء بها.

رافق المحافظ في جولته، المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف حلمي، مدير مديرية الطرق، واللواء عادل أبوحديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وطارق الوراقي، رئيس حي شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.