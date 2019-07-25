"غلق الموقع الساعة 7".. 137 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

كتبت- داليا شبل:

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٣٧ ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019-2020.

وأكد عطا، في بيان اليوم الخميس، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.

يذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح الأحد الماضي، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري.