مصدر يكشف الموعد النهائي لقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بالعاصمة

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن استمارات طلب التصالح في مخالفات البناء متوفرة في جميع أحياء المحافظة في الوقت الحالي وذلك تطبيقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن رسم طلب التصالح يختلف من منطقة لأخرى ويختلف وفق المساحة الواقع عليها المخالفة.

وأكد أن أخر موعد لتسليم طلبات التصالح في مخالفات البناء مستوفية كافة الاشتراطات والمستندات التي يتطلبها طلب التصالح، سيكون في التاسع من يناير المقبل 2020.

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