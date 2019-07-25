البيئة: حملات تفتيش على منشآت طبية وصناعية في أسيوط



كتب- محمد نصار:

نفذ فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط، حملات تفتيش على عدد من المراكز والمعامل الطبية ومنشأة صناعية وذلك للوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.



وقالت وزارة البيئة، في بيان الخميس، إنه جرى عقد مجموعة لقاءات بمسئولي مركز ومدينة منفلوط للبدء في إعداد تقرير للوضع البيئي وإدارة منظومة المخلفات الصلبة والخطرة بالمركز والقرى التابعة له.

ونفذت إدارة الإعلام بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط، في إطار تنفيذ استراتيجية الاتصال البيئي، مجموعة من الندوات التوعوية بقصور الثقافة "أبوتيج - بني مر" كما عقدت وحدة المرأة ندوتان عن أهمية دور المرأة في الحفاظ على البيئة من التلوث بمركز شباب أبوتيج ومركز دير درنكة.