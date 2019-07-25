الإفتاء: لأول مرة منذ 2014 داعش لم ينفذ أي هجمات خلال أسبوع -إنفوجرافيك

كتب- محمود مصطفى:

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يتناول فيه بالبحث والرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم، وذلك عن الفترة من 13 وحتى 19 يوليو لعام 2019، حيث رصد المؤشر هذا الأسبوع وقوع 6 عمليات إرهابية ضربت 3 دول مختلفة حول العالم، نتج عنها سقوط 100 ضحية بين قتيل وجريح.

وأشار المرصد، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن تنظيمين إرهابيين نفذا هذه العمليات، وحلت "حركة طالبان" الأفغانية في المركز الأول بواقع 3 عمليات أودت بحياة 15 شخصًا وجرح 44 آخرين، تلاها تنظيم "بوكو حرام" في المرتبة الثانية بواقع عملية إرهابية شنتها الحركة ضد قافلة إغاثية لمنظمة (العمل ضد الجوع) قرب بلدة داماساك بولاية بورنو في شمال شرق البلاد أسفرت عن مقتل سائق وأودت بحياة أحد العناصر وخطف 6 أخرين.

وذكر المرصد أن أفغانستان احتلت المركز الأول من حيث أكثر الدول التي ضربها الإرهاب لهذا الأسبوع بواقع 3 عمليات نفَّذتها حركة "طالبان"، وكان أكثر هذه العمليات دموية العملية التي ضربت منطقة "خكريز" بإقليم "قندهار"، وراح ضحيتها 11 من زوار ضريح "شاه أغا" أحد شيوخ الصوفية، في انفجار لغم أرضي مرت فوقه عربة كانوا يستقلونها.

وأوضح المرصد، أنه لأول مرة منذ إعلان تنظيم داعش الإرهابي ما أسماه "الخلافة" لم ينفذ التنظيم أي عملية إرهابية خلال فترة الرصد، وهو ما تعضده بيانات التنظيم وجريدته الرسمية "النبأ".

وأكد المرصد، أن أنماط العمليات الإرهابية لهذا الأسبوع شملت (الهجمات المسلحة - انفجار بواسطة لغم - الهجمات الانتحارية)، وكان أكثر هذه الأنماط استخدامًا الهجوم المسلح بواقع 60% من جملة أنماط العمليات، بينما حل في المرتبتين الثانية والثالثة الانفجار بواسطة الألغام الأرضية والهجمات الانتحارية بنسبة 20%.