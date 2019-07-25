رئيس جامعة السويس: نستهدف التوسع في الكليات الطبية لتضاف كلية كل عام

السويس- حسام الدين أحمد:

قال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بإضافة بعض الكليات ومنها كلية العلاج الطبيعي في السويس.

وأشار الشرقاوي، في تصريح صحفي، إلى أن موافقة مجلس الوزراء، تمثل انجاز كبير للجامعة، بما أتاح إضافة كلية العلاج الطبيعي، لتساهم في سد عجز كبير في كليات القطاع الطبي والتي من المنتظر أن تخدم إقليم السويس وسيناء والبحر الأحمر.

وأضاف الشرقاوي، أن الجامعة السويس تمضي قدما في خطوات سريعة، وتنتظر موافقات الجهات المعنية مجلس الوزراء على بدء الدراسة في كلية الأسنان، وتستهدف التوسع في الكليات الطبية لتضاف كلية كل عام بما يساعد في تقديم مخرجات تعليمية تتماشى مع سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي فضلا عن المساهمة في تقليل الاغتراب لأبناء السويس.

ووجه "الشرقاوي" الشكر لمجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدورهم في اتاحة الفرصة لإضافة كلية العلاج الطبيعي.