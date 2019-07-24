وفد "مصري أمريكي" يزور مسار رحلة العائلة المقدسة -صور

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كتب - يوسف عفيفي:

نظمت مؤسسة رحلة العائلة المقدسة للسياحة والتنمية، والنادي الثقافي المصري بنيويورك زيارة إلى أهم مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

وبحسب بيان اليوم، شرح المهندس عادل الجندي مدير عام العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية والمنسق العام للمشروع بمصر، للوفد المصري الأمريكي، المشروع القومي وأهم محاور التنمية للمواقع العمرانية بالمجتمعات المحيطة به، مؤكدا أهمية دعم وزارة السياحه للمسار لزيادة الدخل القومي بمصر.

وأوضح الجندي أن الهدف الأثمن للمشروع هو التنمية بهذه المواقع التي تخدم التنمية والسياحة معا لهذا المشروع التي تقوم على تطويرها حاليا وزارة السياحة وتنفذها هيئة التنمية السياحية.

وشرح المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا أبرزها: مشروع تطوير كنيسة العذراء بالمعادي، بالاضافة إلى زيارة الوفد أديرة "وادي النطرون والأنبا بيشوي والسريان والباراموس" وذلك برفقة المهندس علي زيد نائب رئيس مركز وادي النطرون والذي أوضح للجميع زيادة معدل النظافه والاهتمام بالمرافق والطرق التي تؤدي إلى الاديرة.

من جانبه، قال المهندس طارق سليمان رئيس النادي الثقافي المصري بنيويورك إن الزيارة بدأت بكنيسة أبي سرجة المغلقة بمجمع الأديان والمعادي ووادي النطرون.

وتابع: "لمسنا تطورا عظيما عن أهم الخطط التي تقوم بها وزارة السياحة لتوفير سبل الراحة للوفود السياحية، وسأبدأ بالترويج لرحلة العائلة المقدسة فور وصولي إلى أمريكا لما لمسناه من تطور في البنية التحتية التي تخدم السائح وتساعده على الاستمتاع بالزيارة".

وقالت الدكتورة رندا فؤاد، مؤسسة رحلة العائلة المقدسة، إن هناك تطور ملحوظا في البنية التحتية بمنطقة مجمع الأديان وخاصة المول التجاري وانتشار المنتج المصري والمشغولات اليدوية المصرية فيه، بالإضافة إلى تطور أعمال النظافة، موضحة أن هناك اختلافا كبيرا في أقل من عام يخدم السكان بالمنطقة والسائح.

وأشاد الوفد بالعمليات الأمنية والاهتمامهم بالزوار، موجها الشكر إلى رجال الشرطة والآباء الكهنة والرهبان على حسن الشرح والاستقبال ولكل مصري يخدم ملف رحلة العائلة المقدسة.

شارك في الزيارة اللواء جمال السعدني مسؤول النادي الثقافي بالقاهرة وميلاد حنس، والمهندس نشأت زنفل نائبي رئيس النادي، وصلاح البحر عضو بالنادي، وناهد أنيس عن مصر للطيران بفرنسا ونشأت جورج والدكتور مجدي سعيد، وسماح مكرم المستشار الإعلامي للمؤسسة.