"دار أوبرا ومتحف وجامعة".. 11 رسالة لـ"مدبولي" في أول مؤتمر صحفي بالعلمين الجديدة

القاهرة- مصراوي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول مؤتمر صحفي له بالمقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.

ويرصد "مصراوي" رسائل رئيس الوزراء خلال أول مؤتمر صحفي..

- اجتماع الحكومة اليوم في مقرها الجديد بمدينة العلمين جاء نتيجة جهود ونجاح في إقامة المدينة خلال أقل من عامين .

- هناك هدفاً آخر من إنشاء مدينة العلمين الجديدة يتمثل في إقامة مدنية متكاملة قائمة على استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة.

- يتوقع أن تستوعب المدينة نحو 4 ملايين نسمة

- ما حدث في المدينة خلال عام من إنشاء الأبراج العالية والمشروعات الأخرى يُعد بمثابة رسالة قوية بأن المدينة ليست كمصيف فقط، بل إنها ستعمل على مدار العام، وذلك لما تحظى به من مقومات تؤهلها لذلك.

- يتم إنشاء جامعتين ستبدأ الدراسة بهما خلال الأشهر القليلة المقبلة وهما جامعة العلمين وفرع الأكاديمية العربية البحرية.

- المدينة تضم العديد من الخدمات بالإضافة إلى منطقة صناعية، ومشروعات سكنية ومناطق للمراكز الثقافية.

- سيتم تشييد دار أوبرا ومتحف ونموذجا مُصغرا لمدينة الفنون القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من مبني مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

- نحاول الاستفادة من والواجه الساحلية لمدينة العالمين الجديدة مثل مدن: المنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة.

- المدينة مؤهلة لتصبح واحدة من كبريات المدن مع مرور الوقت.

- الحكومة تسابق الزمن وتتحدى نفسها من أجل إنجاز أهداف التنمية بالمدينة في أسرع وقت ممكن.

- الحكومة سعقد مجموعة من الاجتماعات بمقر المجلس بالعلمين الجديدة على مدار الشهر المقبل، للتأكيد على الرسالة أن المقر الجديد سيعمل على مدار العام.