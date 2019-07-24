مسؤول الترميم بالمتحف المصري الكبير يحصل على الدكتوراه في صيانة "مركب خوفو"

كتب- محمد عاطف:

حصل الباحث عيسى زيدان عبد البديع، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير والمشرف على الترميم بمشروع مركب خوفو الثانية، الأربعاء، على درجة الدكتوراه من كلية الآثار جامعة جنوب الوادي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع وتبادل الرسالة بين الجامعات.

وكانت رسالة الدكتوراه تحت عنوان "أساليب التدخل والعلاج ومقترحات العرض والصيانة لمركب الملك خوفو الثانية بمحيط الهرم الأكبر"، وتضمنت أربعة فصول كانت على النحو التالي، الفصل الأول، "المراكب المصرية من عصر ما قبل الأسرات حتى نهاية الدولة القديمة"، الفصل الثاني "الدراسة الاركيومترية الفحوص والتحاليل المستخدمة للتقييم حالة تدهور مكونات مركب خوفو الثانية".

فيما جاء الفصل الثالث "الدراسة التجريبية للتقييم تأثير بعض مواد التقوية المقترح استخدامها لتقوية أخشاب مركب خوفو الثانية"، الفصل الرابع "الدراسة التطبيقية لعلاج وترميم مجموعة من مكونات مركب خوفو الثانية.. خشب وحبال ومعادن".

وتوصل الباحث في دراسته، العديد من النتائج الخاصة بأساليب التدخل والعلاج ومقترحات العرض والصيانة لمركب الملك خوفو الثانية بمحيط الهرم الأكبر.