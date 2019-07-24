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    بحضور "أقباط من العراق".. البابا تواضروس يلقى عظته من كاتدرائية العباسية

    10:31 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    بحضور "أقباط من العراق".. البابا تواضروس يلقى عظته من كاتدرائية العباسية

    البابا تواضروس الثاني

    القاهرة- أ ش أ:

    ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا رويس بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.

    وحرص البابا تواضروس على هامش العظة الأسبوعية على الاستماع إلى بعض أبناء الكنيسة القبطية في العراق، الذين قدموا تراتيل باللغة السريانية.

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    البابا تواضروس الثاني العراق الكاتدرائية المرقسية

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