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    خريجو الأزهر تُكرم فريق عمل مسلسل "نور في قرية الطيبين"

    10:26 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    خريجو الأزهر تُكرم فريق عمل مسلسل "نور في قرية الطيبين"

    فريق عمل مسلسل نور في قرية الطيبين

    كتب - محمود مصطفى:

    نظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حفلاً لتكريم فريق عمل مسلسل "نور في قرية الطيبين"، والذي عُرِض في شهر رمضان الماضي بعدد من الفضائيات المصرية والعربية.

    وتناول المسلسل كيفية تنمية مجتمع قرية الطيبين من خلال شخصية الطفل "نور" بالدعوة إلى الوحدة بنبذ العنف والفرقة وترسيخ القيم الأخلاقية وقيم العمل، المسلسل سيناريو وحوار الدكتورة نهى عباس، المشرف على المسلسل، وبمشاركة الكاتب عمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للمبدع فواز محمد، وكتابة أشعار الكاتب عبد المنعم حسين، ومن إخراج حمدى أحمد، وقام بغناء التتر المطرب هشام عباس، ونفذ المسلسل شركة ماتريكس مهندس عمر المغازى.

    وكرّمت المنظمة الطالبة "سما رامي" أيقونة تغيير الصورة النمطية لـ"متلازمة داون"، وسفيرة النوايا الحسنة والحاصلة على مجموع 90% بالثانوية العامة.

    وأكدت أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إرادة في تحقيق تطلعاتهم وتطوير أنفسهم من أجل التعامل مع المجتمع، كما أضافت أن "الله خلقنا لنعلّم الناس كيف يحبون بعضهم بعضًا".

    مسلسل نور في قرية الطيبين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر شهر رمضان

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