"حسين الشحات جاب فلوسه".. أول تعليق من أديب على فوز الأهلي بالدوري
كتب- محمد سامي:
قال الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، "أخيرًا ظهر حسين الشحات جاب فلوسه في الماتش بتاع الدرع".
وسجل الشحات هدفين في المبارة التي جمعت الأهلي منذ قليل أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع قبل الأخير من الدوري المصري الممتاز، ليخطف بطولة الدوري العام هذا الموسم.
وأضاف أديب في تدوينة عبر حسابه علي موقع "تويتر": "مبروك الأهلى الدوري الغريب العجيب الطويل بصراحة لا أستطيع أن أقول أن الأهلى هذا العام كان الأفضل ولكنه استفاد من تعثر كل من حوله الكورة كلها في مصر محتاجة تطوير كبير نحن في الانتظار".
اخيرا ظهر حسين الشحات جاب فلوسه في الماتش بتاع الدرع . مبروك الاهلى الدوري الغريب العجيب الطويل بصراحه لا استطيع ان اقول ان الاهلى هذا العام كان الافضل ولكنه استفاد من تعثر كل من حوله . الكوره كلها في مصر محتاجه تطوير كبير نحن في الانتظار— Amr Adib (@Amradib) July 24, 2019
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