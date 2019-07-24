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    "حسين الشحات جاب فلوسه".. أول تعليق من أديب على فوز الأهلي بالدوري

    10:06 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    "حسين الشحات جاب فلوسه".. أول تعليق من أديب على فوز الأهلي بالدوري

    عمرو أديب

    كتب- محمد سامي:

    قال الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، "أخيرًا ظهر حسين الشحات جاب فلوسه في الماتش بتاع الدرع".

    وسجل الشحات هدفين في المبارة التي جمعت الأهلي منذ قليل أمام فريق المقاولون العرب في الأسبوع قبل الأخير من الدوري المصري الممتاز، ليخطف بطولة الدوري العام هذا الموسم.

    وأضاف أديب في تدوينة عبر حسابه علي موقع "تويتر": "مبروك الأهلى الدوري الغريب العجيب الطويل بصراحة لا أستطيع أن أقول أن الأهلى هذا العام كان الأفضل ولكنه استفاد من تعثر كل من حوله الكورة كلها في مصر محتاجة تطوير كبير نحن في الانتظار".

    حسين الشحات مباراة الأهلي عمرو أديب
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