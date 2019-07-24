  • عاجل:الأهلي يفوز على المقاولون ويتوج بطلا للدوري للمرة 41 في تاريخه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    ​التعليم العالي يعلن موافقة الحكومة على إنشاء 4 كليات جديدة

    09:37 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    ​التعليم العالي يعلن موافقة الحكومة على إنشاء 4 كليات جديدة

    وزارة التعليم العالي

    كتبت- داليا شبل:

    أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة بعض الكليات إلى الجامعات، وذلك من منطلق الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل، وتقليل الاغتراب.

    وذكر البيان الصادر اليوم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكليات الجديدة هي: كلية العلاج الطبيعي لجامعة السويس، كلية الحاسبات والمعلومات لجامعة دمياط، كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لجامعة القاهرة، إلى جانب كلية الفنون التطبيقية بالنوبارية لجامعة دمنهور.

    ?التعليم العالي وزير التعليم العالي مجلس الوزراء جامعة القاهرة

    الخبر التالى:

    تعيين عصام عبد الفتاح خلفا لـ"الجزار" في "زراعة السويس"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان