ريهام سعيد تكشف تطورات حالتها الصحية

كتب- مصطفى علي:

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أن الطبيب المعالج لها سمح لها بممارسة حياتها الطبيعية.

وكتبت سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام": "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية، وبيقولي ده حصل معجزة"، مضيفة: "المعجزة دي حصلت بدعاءكم. بجد شكرا".

View this post on Instagram A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Jul 24, 2019 at 8:45am PDT

وفي وقت سابق، أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عودتها لتقديم برنامجها "صبايا مع ريهام" المذاع على قناة الحياة الأحد المقبل، بعد فترة توقف لمدة شهر بسبب ظروف مرضها.

كانت ريهام نشرت فيديو كشفت فيه طبيعة مرضها، وقالت: "اضطررت لإجراء عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف.. كانت المناخير منها للوش.. لكن ربنا رزقنى بدكتور بنى مناخيرى من جديد وأخد الغضاريف من الأذن".