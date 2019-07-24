  • عاجل:الأهلي يفوز على المقاولون ويتوج بطلا للدوري للمرة 41 في تاريخه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    ريهام سعيد تكشف تطورات حالتها الصحية

    09:32 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    ريهام سعيد تكشف تطورات حالتها الصحية

    ريهام سعيد

    كتب- مصطفى علي:

    كشفت الإعلامية ريهام سعيد، تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أن الطبيب المعالج لها سمح لها بممارسة حياتها الطبيعية.

    وكتبت سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام": "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية، وبيقولي ده حصل معجزة"، مضيفة: "المعجزة دي حصلت بدعاءكم. بجد شكرا".

    View this post on Instagram

    A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

    وفي وقت سابق، أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عودتها لتقديم برنامجها "صبايا مع ريهام" المذاع على قناة الحياة الأحد المقبل، بعد فترة توقف لمدة شهر بسبب ظروف مرضها.

    كانت ريهام نشرت فيديو كشفت فيه طبيعة مرضها، وقالت: "اضطررت لإجراء عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف.. كانت المناخير منها للوش.. لكن ربنا رزقنى بدكتور بنى مناخيرى من جديد وأخد الغضاريف من الأذن".

    ريهام سعيد قناة الحياة برنامج صبايا

    الخبر التالى:

    ​التعليم العالي يعلن موافقة الحكومة على إنشاء 4 كليات جديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان