البابا تواضروس يرأس قداس الذكرى الأولى لرئيس دير أبومقار.. الجمعة

كتب- مصطفى علي:

يقيم دير القديس أبو مقار بوادي النطرون، يوم الجمعة المقبل، قداس الذكري السنوية الأولى لاستشهاد الأنبا "أبيفانيوس" أسقف ورئيس الدير، الذي اغتيل في يوليو 2018.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس، بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس ورهبان الدير.

وبالتزامن مع تلك الذكرى، أصدر الدير كتابا حمل عنوان "الأنبا إبيفانيوس الذي أحب الرهبنة"، يرصد فيه حقيقة كيف عاش الأسقف الشهيد للرهبنة وأخلص لها ومات من أجلها".

وشغل الأنبا إبيفانيوس منصب أسقف ورئيس لدير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون بمصر، منذ عام 2013، حتى وُجِدَ مقتولا في 29 يوليو 2018.

ولد باسم تادرس زكي تادرس جرجس في طنطا بمحافظة الغربية، ودرس الطب، والتحق بالدير في 17 فبراير 1984، ورُسِمَ قسًا في 17 أكتوبر 2002، وانتُخب أسقفا ورئيسا لدير الأنبا مقار في مارس 2013.

وُجد الأنبا إبيفانيوس مقتولا في ظروف غامضة يوم الأحد 29 من يوليو 2018، إلى أن قضت محكمة جنايات دمنهور يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 بإعدامهم الراهبين إئعياء وفلتاؤوس المقاري شنقًا بعد إحالة هيئة المحكمة أوراقهما إلى مفتي الجمهورية في شهر فبراير 2019 لاتهامها بقتله.