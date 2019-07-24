ريهام سعيد تعلن عودتها لتقديم برنامج "صبايا" الأحد المقبل

كتب- مصطفى علي:

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عودتها الأحد المقبل لتقديم برنامجها "صبايا مع ريهام" المذاع على قناة الحياة بعد فترة توقف لمدة شهر بسبب ظروف مرضها، وسمح الدكتور المعالج لها بالخروج والعمل وممارسة حياتها الطبيعية مع الحذر من التجمعات الكبيرة.

ونشرت سعيد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، مقطع فيديو جديدا، لشابين يوجهان الشكر لها على جهودها في مساعدة الأطفال والمرضى والمحتاجين.

وكتبت ريهام سعيد، معلقة على الفيديو: "ألف شكر للناس اللي تعبوا وصوروا الفيديو ده عشان يعرفوني قد إيه أنا غالية عندهم".

وعلقت ريهام سعيد مؤخرًا بطريقة ساخرة على خبر نشرته إحدى الصفحات على السوشيال ميديا، حول وفاتها بعد صراع مع المرض، مع نشر صورة من جنازة الفنان الراحل سعيد عبد الغنى الذى رحل عن عالمنا مؤخرًا، تحت عنوان "وداعًا ريهام سعيد".

ريهام سعيد خرجت وأوضحت طبيعة مرضها بعد انتشار جدل حول الأمر، حيث نشرت فيديو به تسجيل صوتى لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقالت: "اضطررت لإجراء عملية جراحية لإزالة الأنف والغضاريف.. كانت المناخير منها للوش.. لكن ربنا رزقنى بدكتور بنى مناخيرى من جديد وأخد الغضاريف من الأذن".