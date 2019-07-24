  • عاجل:البنك المركزي: صندوق النقد وافق على صرف 2 مليار دولار لمصر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    "اسأل الرئيس".. فتح باب تلقي الأسئلة لمؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية

    06:43 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    "اسأل الرئيس".. فتح باب تلقي الأسئلة لمؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية

    اسأل الرئيس

    كتب- محمد سامي:

    أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع "فيسبوك"، الأربعاء، فتح باب تلقي أسئلة المصريين في جلسة "اسأل الرئيس" التي تقام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي 30 و31 يوليو الجاري.

    ووضعت الصفحة شعار "الشباب يسأل والرئيس يُجيب" في إطار التقليد الذي بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2015 خلال المؤتمر الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ .

    لتسجيل سؤال للرئيس اضغط هنا..

    يذكر أن الصفحة الرسمية للمؤتمر قد أعلنت خلال أول الأسبوع الجاري، فتح باب التسجيل للشباب الراغبين لحضور المؤتمر وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي.

    اسأل الرئيس مؤتمر الشباب العاصمة الإدارية

    الخبر التالى:

    وزير الزراعة يعود من اجتماع الحكومة بالعلمين للاطمئنان على نائبته
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان