وزير الطاقة والبيئي اليوناني يزور المتحف المصري بالتحرير

كتب- محمد عاطف:

استقبل المتحف المصري بالتحرير، ظهر اليوم، كونستا نتينوس هادزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني، على هامش زيارته الرسمية لمصر، رفقة سفير دولة اليونان بالقاهرة ميخائيل دياميسيس.

وكان في استقبالهما بالمتحف السيدة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، ونادية فانوس كبير الأمناء بالمتحف.

وقالت عبد الرازق، أن الجولة شملت العرض الجديد لمجموعة يويا وتويا، وقاعة توت عنخ آمون، و كنوز تانيس وبرديات الموتى، وقاعة المومياوات.

ومن جانبها قالت شيرين أمين أثري بالمتحف، أن الوزير خلال جولته بالمتحف أعرب عن إعجابه بطريقة عرض المومياوات الملكية وعظمة وبراعة الفراعنة في عملية تحنيط مومياوات واشكال التوابيت المذهبة، وفكر المصري القديم للبعث والموت والعادلة الاجتماعية.