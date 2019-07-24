مدبولى يلتقي نائب رئيس البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية

كتب- محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، DJ Pandian نائب رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والذى يزور مصر على رأس وفد يضم عددا من أبرز خبراء البنك.

وحضر اللقاء وزراء: الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والمالية (محافظ مصر لدى البنك)، والنقل.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن زيارة وفد البنك الآسيوى تأتى فى إطار حرص البنك على متابعة مشروعات التعاون القائمة مع مصر، ومناقشة مجالات التعاون المستقبلي، لا سيما فى ضوء الوضعية الخاصة التى منحها البنك لمصر فى إطار استراتيجيته للتمويل فى الدول غير الإقليمية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر كانت أول دولة غير آسيوية زارها وفد البنك الآسيوي في نوفمبر ٢٠١٨.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بالتعاون القائم بين مصر والبنك الآسيوى، لا سيما المشروعات التي يمولها البنك في مصر ممثلة في تمويل مشروع يضم 11 محطة للطاقة الشمسية بقرية "بنبان" بالقرب من أسوان بإجمالي 210 ملايين دولار، والذى يعتبر نموذجاً للشراكة بين القطاع العام والخاص PPP ويجب العمل على تكرار هذا النموذج، ومشروع المرحلة الثانية من برنامج "خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية" بتمويل يبلغ 300 مليون دولار.

وأعرب مدبولي عن تطلعه لتوسيع نطاق البرنامج ليضم محافظات أخرى، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع البنك الآسيوي في مجالات جديدة منها البنية التحتية الذكية لمدن الجيل الرابع، وفي مجال النقل.

وأشاد مدبولي، بالوضعية الخاصة التي يمنحها البنك لمصر، مؤكدًا أن البنك باعتباره حديث نسبياً فإنه يمتلك ميزة مرونة الهياكل والإجراءات الإدارية، بما يمكنه من تنفيذ المشروعات بسرعة.

من جانبهم عرض الوزراء المعنيون مجالات التعاون المقترحة مع البنك فى الفترة القادمة، لا سيما فى مجال النقل باعتباره أحد المجالات التى تمتلك ميزة كبيرة فى التوسع والتطوير، سواء فى مجال تحديث خطوط السكك الحديدية الحالية، أو إنشاء خطوط سكك حديدية حديثة، إلى جانب مشروعات إقامة الموانئ الجافة.

وقدم وفد البنك التهنئة لرئيس الوزراء والحكومة المصرية على عقد أول اجتماع للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مشيدين بسرعة إنجاز المشروعات فى هذه المدينة في زمن قياسي.