حدث في 8 ساعات| خريطة قطارات العيد.. ومفاجأة بشأن قانون "الإيجار القديم"
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، إسقاط الجنسية المصرية عن 22 شخصًا، وموافقة مجلس الوزراء على إنشاء بواية إلكترونية باسم العمرة، بالإضافة إلى تحذير سعودي للمصريين في السعودية بعدم نشر أي فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..
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