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    حدث في 8 ساعات| خريطة قطارات العيد.. ومفاجأة بشأن قانون "الإيجار القديم"

    06:08 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    حدث في 8 ساعات| خريطة قطارات العيد.. ومفاجأة بشأن قانون "الإيجار القديم"

    حدث في 8 ساعات

    كتب- يوسف عفيفي:

    شهدت مصر، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، إسقاط الجنسية المصرية عن 22 شخصًا، وموافقة مجلس الوزراء على إنشاء بواية إلكترونية باسم العمرة، بالإضافة إلى تحذير سعودي للمصريين في السعودية بعدم نشر أي فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

    ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..

    حدث في 8 ساعات وزارة الداخلية الجنسية المصرية مجلس الوزرء وزارة القوى العاملة

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