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    بالمواعيد.. ننشر خريطة قطارات العيد (وجه قبلي وبحري)

    04:47 م الأربعاء 24 يوليه 2019
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    كتب- أسامة عبدالكريم:

    شهدت شبابيك تذاكر قطارات الوجه القبلي بمحطة السكة الحديد برمسيس، ازدحامًا شديدًا من جماهير الركاب، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك .

    وأعلنت السكة الحديد، فتح باب حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك، أمس الثلاثاء، منذ التاسعة صباحا، لمقاعد القطارات التي تتحرك يوم 6 أغسطس المقبل.

    ونشرت هيئة السكة الحديد، بيانا حول كل ما تريد معرفته عن حجز تذاكر عيد الأضحى ومواعيد حجزها والمحطات التى يمكن الحجز منها.

    - حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى يبدأ من اليوم الثلاثاء.

    - الحجز قبل السفر بـ14 يومًا بالنسبة لقطارات جداول التشغيل اليومية.

    - الحجز فى نفس يوم السفر بالنسبة للقطارات الإضافية التي يبدأ سداد تذكرتها من 6 أغسطس.

    - طرحت أمس مقاعد القطارات المكيفة التي تتحرك يوم 6 أغسطس للحجز أمام المسافرين.

    - اليوم طرح مقاعد القطارات التي تتحرك يوم 7 أغسطس.

    - غدًا الخميس طرح مقاعد القطارات التي تتحرك 8 أغسطس.

    - الجمعة المقبل طرح مقاعد القطارات التي تتحرك 9 أغسطس.

    - السبت المقبل طرح مقاعد القطارات التي تتحرك 10 أغسطس.

    - الأحد المقبل طرح مقاعد القطارات التي تتحرك 11 أغسطس.

    - هيئة السكة الحديد وضعت قواعد لتنظيم أعمال حجز تذاكر عيد الأضحى ومواجهة تسربها إلى السوق السوداء.

    - قررت الهيئة تخصيص 70% من المقاعد للحجز لرحلات الذهاب عن طريق محطات القاهرة والإسكندرية وسيدى جابر فقط.

    - حددت الهيئة لكل راكب حجز 4 تذاكر كحد أقصى وبموجب بطاقة الرقم القومى.

    محطة السكة الحديد قطارات العيد عيد الأضحى قطارات

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