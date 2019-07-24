بالمواعيد.. ننشر خريطة قطارات العيد (وجه قبلي وبحري)

كتب- أسامة عبدالكريم:

شهدت شبابيك تذاكر قطارات الوجه القبلي بمحطة السكة الحديد برمسيس، ازدحامًا شديدًا من جماهير الركاب، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك .

وأعلنت السكة الحديد، فتح باب حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك، أمس الثلاثاء، منذ التاسعة صباحا، لمقاعد القطارات التي تتحرك يوم 6 أغسطس المقبل.

ونشرت هيئة السكة الحديد، بيانا حول كل ما تريد معرفته عن حجز تذاكر عيد الأضحى ومواعيد حجزها والمحطات التى يمكن الحجز منها.

- حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى يبدأ من اليوم الثلاثاء.

- الحجز قبل السفر بـ14 يومًا بالنسبة لقطارات جداول التشغيل اليومية.

- الحجز فى نفس يوم السفر بالنسبة للقطارات الإضافية التي يبدأ سداد تذكرتها من 6 أغسطس.

- طرحت أمس مقاعد القطارات المكيفة التي تتحرك يوم 6 أغسطس للحجز أمام المسافرين.

- اليوم طرح مقاعد القطارات التي تتحرك يوم 7 أغسطس.

- غدًا الخميس طرح مقاعد القطارات التي تتحرك 8 أغسطس.

- الجمعة المقبل طرح مقاعد القطارات التي تتحرك 9 أغسطس.

- السبت المقبل طرح مقاعد القطارات التي تتحرك 10 أغسطس.

- الأحد المقبل طرح مقاعد القطارات التي تتحرك 11 أغسطس.

- هيئة السكة الحديد وضعت قواعد لتنظيم أعمال حجز تذاكر عيد الأضحى ومواجهة تسربها إلى السوق السوداء.

- قررت الهيئة تخصيص 70% من المقاعد للحجز لرحلات الذهاب عن طريق محطات القاهرة والإسكندرية وسيدى جابر فقط.

- حددت الهيئة لكل راكب حجز 4 تذاكر كحد أقصى وبموجب بطاقة الرقم القومى.