بالمواعيد.. ننشر خريطة قطارات العيد (وجه قبلي وبحري)
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كتب- أسامة عبدالكريم:
شهدت شبابيك تذاكر قطارات الوجه القبلي بمحطة السكة الحديد برمسيس، ازدحامًا شديدًا من جماهير الركاب، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك .
وأعلنت السكة الحديد، فتح باب حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك، أمس الثلاثاء، منذ التاسعة صباحا، لمقاعد القطارات التي تتحرك يوم 6 أغسطس المقبل.
ونشرت هيئة السكة الحديد، بيانا حول كل ما تريد معرفته عن حجز تذاكر عيد الأضحى ومواعيد حجزها والمحطات التى يمكن الحجز منها.
- حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى يبدأ من اليوم الثلاثاء.
- الحجز قبل السفر بـ14 يومًا بالنسبة لقطارات جداول التشغيل اليومية.
- الحجز فى نفس يوم السفر بالنسبة للقطارات الإضافية التي يبدأ سداد تذكرتها من 6 أغسطس.
- طرحت أمس مقاعد القطارات المكيفة التي تتحرك يوم 6 أغسطس للحجز أمام المسافرين.
- اليوم طرح مقاعد القطارات التي تتحرك يوم 7 أغسطس.
- غدًا الخميس طرح مقاعد القطارات التي تتحرك 8 أغسطس.
- الجمعة المقبل طرح مقاعد القطارات التي تتحرك 9 أغسطس.
- السبت المقبل طرح مقاعد القطارات التي تتحرك 10 أغسطس.
- الأحد المقبل طرح مقاعد القطارات التي تتحرك 11 أغسطس.
- هيئة السكة الحديد وضعت قواعد لتنظيم أعمال حجز تذاكر عيد الأضحى ومواجهة تسربها إلى السوق السوداء.
- قررت الهيئة تخصيص 70% من المقاعد للحجز لرحلات الذهاب عن طريق محطات القاهرة والإسكندرية وسيدى جابر فقط.
- حددت الهيئة لكل راكب حجز 4 تذاكر كحد أقصى وبموجب بطاقة الرقم القومى.
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