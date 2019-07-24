وفد من الإعلاميين الأفارقة يزور مشروعات العاصمة الإدارية- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أعنلت شركة العاصمة الإدارية، التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وتنفيذا لبرنامج الإعلام في خدمة التنمية المستدامة الذي يتم تنظيمه بواسطة الوكالة، زار وفد مكون من أهم الشخصيات الإعلامية البارزة في أفريقيا إلى مشروع العاصمة الإدارية.

وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إنه جرى استقبال الوفد وتقديم شرح كامل للمشروع بكافة تفاصيله ومراحله مع عرض فيلم وثائقي حديث عن المشروع تلى ذلك الاستماع إلى الأسئلة المختلفة للسادة الإعلاميين والإجابه عليها.

وأضاف الحسيني في بيان اليوم الأربعاء، أن معظم الأسئلة ترتكز حول مدة التنفيذ والتكلفة المالية ومصادر التمويل وتوقيت انتقال الحكومة والسفارات للعاصمة الإدارية الجديدة ومدي الالتزام بمقتضيات المدن الذكية من حيث البنية التحتية والبرامج والمعدات اللازمة تم بعد ذلك تنفيذ زيارة ميدانية للموقع حيث ابدي الجميع انبهارهم الشديد بما تم بالمشروع خصوصا ما يتعلق بالحي الحكومي ومشاريع البنية التحتية المختلفة واهما البنية التحتية الذكية.