"دايمًا معايا وتدعولي".. رسالة جديدة من ريهام سعيد- فيديو

كتب- محمد نصار:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء، مقطع فيديو جديدا، لشابين يوجهان الشكر لها على جهودها في مساعدة الأطفال والمرضى والمحتاجين.

وكتبت ريهام سعيد، معلقة على الفيديو: "ألف شكر للناس اللي تعبوا وصوروا الفيديو ده عشان يعرفوني قد إيه أنا غالية عندهم".

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد: "شكرًا محمد عوف، شكرًا عبدالرحمن معالي، ودايمًا تكونوا موجودين معايا وبتدعوا لي".