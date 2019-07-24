15 صورة ترصد اجتماع الحكومة الأسبوعي في المقر الجديد بمدينة العلمين
03:46 م الأربعاء 24 يوليو 2019
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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عرض 15 صورة
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كتب- محمد عبدالناصر:
شهد مبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وينشر مصراوي 15 صورة من اجتماع مجلس الوزراء، والذي صباح الأربعاء بالعلمين الجديدة.
ويتكون المبنى الجديد لمجلس الوزراء من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وقاعة للاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي.
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