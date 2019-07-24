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    نقل الكاتب الصحفي عبدالله السناوي للعناية المركزة بعد إصابته بغيبوبة سكر

    03:41 م الأربعاء 24 يوليو 2019
    نقل الكاتب الصحفي عبدالله السناوي للعناية المركزة بعد إصابته بغيبوبة سكر

    الكاتب عبدالله السناوي

    كتب- محمد نصار:

    تعرض الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، اليوم الأربعاء، للإصابة بغيبوبة سكر، نقل على إثرها إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

    ويعد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، من أبرز الكتاب والمحللين السياسيين في مصر، وترأس تحرير جريدة العربي الناصري من مايو 2000 إلى 2011، كما عمل مديرًا لتحرير مجلة الموقف العربي ثم جريدة صوت العرب في الثمانينيات، ثم انضم إلى جريدة الأهالي.

    وعلى مدار سنوات عدة، انتقل السناوي للكتابة في الكثير من الصحف الداخلية والخارخية ومنها الشرق الأوسط اللندنية، والجريدة الكويتية، وجريدة الشروق المصرية، وألف عدة كتب منها "يوميات جمال عبدالناصر في حرب فلسطين" و "أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز".

    عبدالله السناوي أزمة صحية غيبوبة سكر العناية المركزة

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