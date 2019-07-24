"القومي للترجمة" يطلق برنامجًا تدريبيًا عن اللغة الإنجليزية

كتب- محمد عاطف:

أعلن المركز القومي للترجمة، تنظيم دورة تدريبية للترجمة العامة بين اللغتين العربية والإنجليزية.

وحسب بيان، الأربعاء، يحاضر في الدورة كل من، الدكتور مصطفى رياض الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس، الدكتور أحمد محمد مجاهد- مدرس اللغة العربية بكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة آيات نوير المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة العلوم الحديثة والآداب والدكتورة نسمة دياب المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الألسن بجامعة عين شمس.

و تسعى الدورة التدريبية إلى إتاحة الفرصة للمتدربين للتعرف على نظرية الترجمة الحديثة ويتناول البرنامج التدريبى الموضوعات التالية: نظرية الترجمة حيث يتعرف المتدربون على نظريات الترجمة الحديثة التي تفسر ممارسات المترجمين وأساليبهم في حل مشكلات الترجمة من وجهتي النظر اللغوية والثقافية.

أما الموضوع الثانى فهو الترجمة ومستويات التحليل اللغوي (مستوى الصوتيات، والصرف، واللفظ)، ثم النحو التقابلي حيث يدرس المتدربون نحو اللغة العربية وقواعد الإنجليزية من منطلق التقابل الذي يعد وسيلة جيدة لتجنب الترجمة الحرفية.

أما الموضوع الرابع الذي يدرسه المشاركون فهو مهارات التحرير باللغة العربية حيث يتعرف المتدربون على خصائص التحرير باللغة العربية من حيث التراكيب والأساليب بما يتخطى المعرفة المحدودة بالقواعد النحوية ويمهد الطريق لهم لإنشاء جمل عربية سليمة.

كذلك يدرسون مناقشة مشروعات المتدربين حيث يخصص اليوم الأخير من الدورة التدريبية لتقييم ما تقدم به المتدربون من مشروعات ومناقشة جوانب القوة والضعف فيها.

مدة البرنامج: عشرة أيام، موعد تنفيذ البرنامج: في الفترة من ٢٥ أغسطس إلى ٥ سبتمبر.

جدير بالذكر أن عدد ساعات اليوم التدريبى: (4) ساعات تدريبية، (من الساعة 11.00 ص إلى الساعة 3.00 م).

رسوم البرنامج التدريبي: (350) جنيه ويقام البرنامج التدريبي بقاعة التدريب بمقر المركز القومى للترجمة.

شروط التسجيل فى البرنامج: اجتياز اختبار القبول للبرنامج التدريبى،موعد إجراء الاختبار: في الفترة من 28/7/2019 إلى 31/7/2019، من الأحد إلى الأربعاء، علمًا بأن إجراء الاختبار بدون رسوم.