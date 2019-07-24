"العربية للتصنيع" تشارك في الخطة القومية لتطوير التعليم الفني

كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية المشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم الفني وتلبية احتياجات الصناعة والتنمية، مشيرا إلى أن التعليم الفني بمثابة أمل مصر لتحقيق النقلة الصناعية المقبلة والقوى العاملة التي تشغل المصانع.

جاء هذا خلال توقيع اتفاقية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في إطار ربط التعليم الفني بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل.

وحسب بيان، اليوم، أشاد "التراس" بمبادرة وزارة التربية والتعليم والجهود المبذولة فيه للارتقاء بالصناعة الوطنية لإنشاء مدارس داخل مؤسسات الصناعة الوطنية لجميع المهن بما يسهم في إمداد سوق العمل بعمالة فنية تتمتع بمواصفات علمية ومهنية متطورة مدعومة بالتطبيق العملي، وفقا لبرامج دراسية متطورة مسايرة لمستجدات سوق العمل.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على إنشاء مدرسة ثانوية فنية باسم مدرسة الهيئة العربية للتصنيع الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، مشيرا إلى تطبيق المنهج المعتمد من وزارة التربية والتعليم لمهن الميكانيكا وإلكترونيات صناعية وفني طاقة متجددة ومدة الدراسة ثلاث سنوات.

وأضاف"التراس"، أن التدريب يتم في إطار برامج دراسية متطورة وبمعايير عالمية على أن يمنح الخريجون شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج وشهادات خبرة معتمدة من الهيئة العربية للتصنيع.

وشدد "التراس" على أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجي التعليم الفني، وضرورة تضافر وتعاون مؤسسات الدولة للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه العمالة الفنية المصرية والعمل علي رفع كفاءتها وقيمتها التنافسية في الأسواق المحلية والعربية، مؤكدا أن التعليم الفني هو أساس الصناعة المصرية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية التعليم للتعليم الفني عن تقديره لهذا التعاون في إطار اهتمام الحكومة بتطوير التعليم الفني، مشيدا بالتعاون مع الهيئة باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية، وتمتلك إمكانيات كبيرة وريادة في التدريب وخبرات في تنفيذ مستويات الجدارة المهنية في قطاع الصناعة.