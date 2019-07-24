محافظ القاهرة يوزع تأشيرات حج وتذاكر سفر وملابس إحرام على 1350 شخصًا

كتب- محمد نصار:

وزع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تأشيرات الحج وتذاكر السفر على حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، والبالغ عددهم 1330 حاجًا ومشرفًا على بعثة الحج ومن ضمنهم 38 حالة استثنائية كان المحافظ قد وجه باختيارهم بكل شفافية وفقًا لشروط الاستحقاق من خلال لجنة من مديرية التضامن بالمشاركة مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.

وحسب بيان، اليوم، تمنى المحافظ، للحجاج حجًا مقبولًا وذنبًا مغفورًا والعودة سالمين إلى أرض الوطن، كما سلمهم -لأول مرة في حج الجمعيات- ملابس الإحرام وكافة أغراض ولوازم الحج وتوديعهم قبل سفرهم اليوم للأراضي المقدسة.

واطمأن المحافظ، على توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كافة الخدمات لهم، موجهًا رئيس البعثة بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج وحتى لحظات استقبالهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

كما سلم المحافظ 100 سماعة أذن ديجيتال حديثة على عدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وضعاف السمع مقدمة تبرعًا من إحدى الجمعيات الأهلية الفاعلة تفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، حيث قامت إدارة التأهيل بالمديرية باختيار المستحقين بالتنسيق مع مكاتب التأهيل بإدارات التضامن المنتشرة على مستوى أحياء القاهرة، وذلك بعد خضوعهم للكشف الطبي والبحث اللازم.

كما وزع المحافظ 20 تأشيرة حج للعاملين بالمحافظة كان قد تم اختيارهم من خلال قرعة علنية تقدم لها عدد من الموظفين والعاملين من الديوان العام والمديريات والأحياء المختلفة.

​حضر الاحتفال الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، محمد سيد، مدير مديرية التضامن، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من رؤساء ومندوبي الجمعيات بالقاهرة.