غدا.. انطلاق ثالث أفواج حجاج الجمعيات بعدد 800 حاج

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، انطلاق ثالث أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة غدا الخميس، بعدد 826 حاجا من محافظات السويس ودمياط وبورسعيد والجيزة والجمعيات المركزية.

وانطلقت أمس الثلاثاء، أولى رحلات وزارة التضامن الاجتماعي لحجاج الجمعيات الأهلية لعام 2019 ـ 1440 هـ إلى المدينة المنورة ويشمل 700 حاج من محافظتي الجيزة والدقهلية.

وأوضح عبد الموجود، في بيان اليوم، أن غرفة العمليات المركزية، بدأت عملها على أن تتلقى التقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج ومتابعة عمليات التفويج والتسكين، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء 9 عيادات بمقر إقامة الحجيج لتوفير كافة الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة وأن مقر البعثة سيكون بفندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة.

وناشد الحجاج باتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودي والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر والالتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بالأوزان، كما يقوم المشرفين باستقبال الحجاج بالمطارات وتسهيل إجراءاتهم حيث تم اختيار 270 مشرفا بواقع مشرف لكل 45 حاجا منهم 10 مشرفات وسيتم عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم فى السعودية للتوعية بأداء مناسك الحج.

ومن المقرر، أن تتوالى الأفواج للمدينة المنورة حتى 30 يوليو وسيتم سفر أولى الأفواج المتجهة لمكة المكرمة يوم 28 يوليو على أن ينتهى عمل الجسر الجوى لنقل 12 ألف حاج مع أخر رحلات التفويج في 4 من أغسطس القادم.