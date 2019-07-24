أطول رحلة بالوقود الحيوي.. طائرة الأحلام الخامسة تصل القاهرة- صور

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة مصر للطيران رقم MSR3330 من طراز B787-9 Dreamliner القادمة من مدينة سياتل بولاية واشنطون.

وتعد هذه طائرة الأحلام الخامسة من صفقة 6 طائرات من ذات الطراز اشترتها الشركة لدعم أسطولها، وكان في استقبالها الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، وعدد من قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وقال عادل، في بيان، الأربعاء، إن الشركة نجحت هذه المرة في تحقيق إنجاز كبير يضاف إلى رصيدها كشركة وطنية تمثل الطيران المدني المصري، بإطلاقها أطول رحلة طيران باستخدام الوقود الحيوي بنسبة 30% من الوقود المصنع من المخلفات الزراعية إلى 70% من الوقود العادي.

وأضاف عادل: "تسعى الشركة نحو التطوير وتطبيق كل التشريعات والتوصيات المتعلقة بحماية البيئة، والتي تسهم بقدر كبير في تقليل حجم الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود العادي خلال رحلات الطيران".

وقال: "جاءت هذه الخطوة من منطلق دعم الشركة لاستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة في صناعة النقل الجوي للحد من الانبعاثات الضارة، وتعمل الشركة حاليًا متمثلة في قطاع السلامة والجودة للعديد من الدراسات لإمكانية تطبيق هذا المشروع على جميع الطائرات في المستقبل القريب.