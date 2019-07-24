لها فقرة خاصة.. "إسكان النواب" تكشف موقف المتخللات بـ"مخالفات البناء"

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال يسرى المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد المقبل سيشهد إقرار قانون الإيجار القديم غير السكني، على أن يقر بتعديلات جديدة لتخلو مواده من ضم أي أشخاص عادية.

وبشأن المتخللات السكنية أوضح المغازي، لمصراوي، أن المتخللات في كتل سكنية ستدخل حيز القانون بالتصالح عقب الإحصائية الأخيرة، والتي أجرتها الحكومة، والمتخللات تعد حالات استثنائية سيحدد موقفها بعد دراسة من قبل لجنة تشكلها الحكومة.

يشار إلى أنه جرى إضافة فقرة للمادة الأولى من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تنص على: "لا يجوز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية فيما عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوي الأخير في 22 يوليو عام 2017".